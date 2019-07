Das Finale der Copa America: Eine Bühne für Bolsonaro

In den letzten Jahren hatten die Brasilianer nicht viel, worauf sie stolz sein konnten. Die WM im eigenen Land endete mit einem 1:7-Trauma gegen Deutschland. Olympia 2016 in Rio de Janeiro wurde wegen organisatorischer Mängel scharf kritisiert. Ein gewaltiger Korruptionsskandal überschattete die Großereignisse. Statt dem erhofften Aufschwung zu einer südamerikanischen Supermacht stürzte das Land wirtschaftlich ab. Nach einer Serie von vier Großereignissen in sechs Jahren – Confed-Cup 2013, WM 2014, Rio 2016, Copa América 2019 – könnte der letzte Tag dieser Veranstaltungsserie zu einem Triumph werden. Es wäre Balsam für die brasilianische Fußballseele, aber wirklich geheilt wird sie erst mit einem sechsten Weltmeistertitel.

Nüchtern betrachtet war diese Copa América ein wirtschaftlicher Erfolg. Laut offiziellen Angaben haben die Veranstalter trotz einiger leerer Ränge bei den Vorrundenspielen dank der hohen Eintrittspreise so viel an Eintrittsgeldern eingenommen wie alle brasilianischen Vereine in den 89 Liga-Spielen der aktuellen Spielzeit zusammen. Insgesamt strömten nach verhaltenem Beginn rund 780.000 Zuschauer in die Stadien. Es gab keine gewalttätigen Ausschreitungen, keine schwer bewaffneten Militärs, die die Copacabana bewachen mussten. Stattdessen kamen Familien mit ihren Kindern, die sonst fernbleiben, weil ihnen ein Stadionbesuch in der Liga wegen der ständigen Ausschreitungen zu gefährlich ist.