Das erste Foto von David Alabas Baby ist da

"Ich kann es gar nicht erwarten, dir die Welt zu zeigen ..." So lauten die Worte, die David Alaba - auf Englisch wohlgemerkt - an seinen Sohn per Instagram richtet. Fast genau einen Monat nach der Geburt des Kindes, postete der stolze Papa erstmals ein gemeinsames Foto.

Darauf ist der österreichische Fußball-Star zu sehen, wie er gerade seinen am 3. Dezember geborenen Sohn in den Armen hält. Wem der Alaba-Sprössling ähnelt - dem Bayern-Kicker oder dessen Lebensgefährtin Shalimar Heppner - ist allerdings nicht zu erkennen. Auf der Aufnahme ist lediglich der Hinterkopf des Babys zu sehen.