Das dritte Jahrtausend erobert den Fußball

Vinicius Junior

„Die Hoffnung heißt Vinícius“, schrieb die Sportzeitung Marca Anfang des Jahres, als der Brasilianer im Cup gegen Leganés mit einem Volleytor für das Highlight des Jahres gesorgt hatte. Beim Wechsel von Flamengo zu Real Madrid gingen 45 Millionen Euro an den brasilianischen Klub, acht Millionen Euro an den Spieler und seine Familie sowie weitere acht Millionen an Vermittler und Berater.