Dank Messi-Gala: Barcelona nimmt Kurs auf das CL-Finale

Während Barcelona seinen Rekord auf 32 Champions-League-Heimspiele in Serie ohne Niederlage ausbaute und in dieser Europacup-Saison weiter ungeschlagen ist, verlor Liverpool nach 19 Bewerbspartien wieder einmal. Zehn Spiele in Folge hatte das Team von Trainer Jürgen Klopp zuletzt gewonnen. Um wie im Vorjahr das Champions-League-Finale zu erreichen, benötigen die "Reds" kommende Woche in Anfield aber ein kleines Wunder. Auf den Aufsteiger wartet im Endspiel am 1. Juni in Madrid mit Ajax Amsterdam oder Tottenham ein Außenseiter als Gegner.