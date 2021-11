Dank Kainz-Vorlagen: Köln rettet Punkt gegen Union Berlin

Der 1. FC Köln hat dank Vorlagengeber Florian Kainz und Torjäger Anthony Modeste gegen Union Berlin einen Punkt geholt. Beim 2:2 im Heimspiel am Sonntag in der deutschen Bundesliga bereitete der Österreicher beide Treffer des Franzosen (7., 86.) vor. Auch der zweite Berliner Verein verspielte im Finish den greifbaren Sieg. Die Hertha kassierte beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der 90. Minute den Gegentreffer.

In Köln jagte Kainz in der 7. Minute aus großer Distanz an die Latte, Modeste staubte vor 50.000 Zuschauern zur Führung ab. In der 86. Minute traf der Torjäger, der nun die letzten sechs Pflichtspiel-Tore des FC erzielt hat, nach einem Eckball von Kainz. Bei Köln spielte neben Kainz auch Dejan Ljubicic durch.

In Berlin bewahrte Robert Andrich die nun schon vier Spiele sieglose Werkself von Bayer Leverkusen vor einem weiteren herben Rückschlag. Stevan Jovetic (42.) hatte die Berliner in Führung gebracht.