Manchester City hat den zweiten Schritt auf dem Weg zum angestrebten Triple gemacht. Nach dem Gewinn des Meistertitels siegte die Mannschaft von Coach Guardiola im FA-Cup-Finale gegen Stadtrivale Manchester United mit 2:1.

Groß gefeiert wird aber wohl nicht, denn nächsten Samstag will City den dritten Titel einfahren. Dann steht in Istanbul das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand auf dem Programm. United muss sich in dieser Saison mit dem Titel im Liga-Cup begnügen.

Traumstart

ManCity gelang im Londoner Wembley-Stadion ein wahrer Traumstart. Es waren gerade einmal 13 Sekunden gespielt, als Gündogan den Ball direkt nahm und aus knapp 20 Metern unhaltbar zum 1:0 traf (1.). Schneller hat in einem FA-Cup-Endspiel noch keiner getroffen.

Die Red Devils brauchten einige Zeit, um sich von dem Schock zu erholen, sollten aber noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Nachdem Grealish den Ball an die Hand geköpft bekam, gab es Elfmeter, Fernandes ließ sich diese Chance nicht nehmen – 1:1 (33.). Da jubelte auch United-Legende David Beckham auf der Tribüne.

Allerdings nicht lange, weil Gündogan auch nach Wiederanpfiff gleich wieder traf. Diesmal dauerte fünf Minuten, ehe er nach einem Freistoß von De Bruyne zur neuerlichen Führung traf (51.).