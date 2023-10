Dank der Millionen aus Saudi Arabien: Der Aufstieg von Newcastle

Freude in Riad

Newcastles Erfolg über die seit Jahren von Katar alimentierten Pariser wurde auch in Riad genüsslich registriert. Das Königreich und das Emirat sind nicht in Freundschaft verbunden. In Nordengland engagiert sich Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman seit Oktober 2021. Das zu diesem Zeitpunkt am vorletzten Tabellenplatz liegende Team wurde für mehr als 300 Millionen Euro an den Investmentfonds des Königreichs verkauft. Von den Fans wurde die Übernahme als Startschuss in eine neue Ära gefeiert, andere kritisierten die Menschenrechtslage im Land.