Daniel Bachmann: "In Glasgow zu spielen, ist schon geil"

Die aktuelle Leihe vom Premier-League-Klub Watford zu Kilmarnock ist nach einem kurzen Aufenthalt bei Ross County der zweite Versuch in Schottland. Bachmann ist der bei den britischen Klubs öfter vorkommende Leih-Typ: Wer bei kleineren Klubs aufzeigt, kann auch bei den Großen noch seine Chance bekommen. „Deshalb ist diese Saison sehr wichtig für mich. Ich hoffe auf meine Chance bei Watford 2019.“ Gomes, 37, und Foster, 35, werden in London bald ihre Handschuhe ausziehen.

Allerdings hat Bachmann beim Vierten von Schottland wegen der Verhandlungen des Leihvertrags die ersten beiden Spiele verpasst. „Jetzt läuft es gut, da wird selten der Tormann getauscht. Ich bin aufgrund der Eindrücke im Training aber sehr zuversichtlich. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis ich die Nummer 1 werde“, meint Bachmann selbstbewusst. Aufgefallen ist ihm bereits einiges: „Es spielt nur noch Motherwell klassisch Kick and Rush. Fußball hat einen hohen Stellenwert, dafür ist das Wetter in England besser: Im Schnitt ist es in London um fünf Grad wärmer, in Glasgow ist es fast immer feucht.“