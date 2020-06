Cup: Sand im Salzburger Getriebe

Aller Anfang ist schwer. Kein Frage! Auch in Salzburg muss man diese Erfahrung machen. Der Umstieg von der am Ballbesitz orientierten Spielweise unter Ex-Trainer Ricardo Moniz zum System von Neo-Trainer Roger Schmidt ist auch ein ziemlich großer.



Von Pressing war beim mühevollen 2:0 im Cup bei Ostliga-Klub Sportklub – bis auf die ersten zehn Minuten – wenig zu sehen, von vertikalen Pässen ebenso wenig. Und vom schnellen Umschalten auch wenig.



Schmidt wird wohl bald erkennen müssen, dass ihm das Personal fehlt, um seine Ideen auch umsetzen zu können. Aber auch das ist kein Wunder. Der vorhandene Kader wurde zu 100 Prozent von seinem Vorgänger zusammengestellt.



Salzburgs Probleme beginnen in der Innenverteidigung. Sekagya und Hinteregger spielten sich auf dem hohen Gras am Sportclub-Platz den Ball viel zu oft gegenseitig zu. Im Mittelfeld ist Christoph Leitgeb – bei all seiner eleganten Spielweise – mehr ein Spielverschlepper als ein Spielbeschleuniger. Und im Sturm ist Stefan Maierhofer zu limitiert, um auf die Ideen des hinter ihm postierten Trios (Svento, Zarate, Jantscher) eingehen zu können.