Cup-Hit gegen Austria: Salzburg startet in ein Wahnsinns-Monat

Mit 27 Titeln ist die Austria Österreichs Rekord-Cupsieger. Der letzte Triumph ist aber schon einige Jahre her: 2009 gewannen die Wiener das Finale in Mattersburg gegen die Admira mit 3:1. Matchwinner war Milenko Acimovic, der in der Verlängerung beide Treffer erzielte. Der Slowene musste im September 2010 nach einer Knieverletzung seine Karriere beenden. Zu diesem Zeitpunkt war Salzburg noch kein einziges Mal Cupsieger. Erst im Mai 2012 war es so weit: Salzburg besiegte Ried im Finale in Wien mit 3:0.