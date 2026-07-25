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Fußball

Welcher Bundesliga-Goliath stolpert heuer im Cup gegen einen David?

Vier Bundesliga-Klubs starten heute gegen ambitionierte Drittligisten in den ÖFB-Cup. In Krems ist Stefan Maierhofer als dritter Trainer in zwei Monaten im Einsatz.
Alexander Huber
25.07.2026, 05:45

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Start: Trainer Röhl mit Salzburg

14 Partien werden am Samstag im ÖFB-Cup ausgetragen. Nach dem Auftakt Freitag Abend sind heute vier Bundesligisten in Runde 1 im Einsatz.

Ein früherer Cupsieger fordert Lustenau – der Aufsteiger muss zum Kremser SC.

Yusuf Demir auf seiner Mission: Die ersten Schritte beim Neustart

Das Spitzenteam aus der Ostliga hatte nach dem Abschied von Trainer Jochen Fallmann eine turbulente Vorbereitung: Philipp Zulechner übernahm, zog aber gleich weiter zu Zweitligist Voitsberg. Deswegen bekommt Stefan Maierhofer seine Chance als Cheftrainer beim Traditionsverein.

An Selbstvertrauen wird es in Krems sicher nicht mangeln.

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Der LASK startet als Titelverteidiger in Kalsdorf, es ist die erste Partie nach dem historischen Doublegewinn mit Trainer Didi Kühbauer.

Voll fordern konnte Oberwart 2025 Rapid. Heuer ist das neuformierte Salzburg-Team beim ambitionierten Ostligisten aus dem Burgenland zu Gast. Es ist zugleich die Pflichtspiel-Premiere des neuen Red-Bull-Trainers Danny Röhl, der von den Rangers kam.

GAK-Erinnerung an Blamage 

Heikel könnte es für den GAK werden: Donaufeld stellt seit Jahren ein starkes Ostliga-Team. Die Grazer haben nach der Blamage 2025 in Dornbirn dem Cup in der Saisonvorbereitung höheren Stellenwert eingeräumt, nach dem Motto: „Nur kein neuerliches Aus in Runde 1“.

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Spannend wird es auch an einem ehemaligen Bundesliga-Standort: Im Pappelstadion fordern die wieder aufstrebenden Mattersburger Zweitligist Vienna.

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