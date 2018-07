Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus Turin

Mitten in die entscheidende Phase der Fußball-Weltmeisterschaft hinein hat Cristiano Ronaldo das Rätselraten um seine Zukunft beendet. Der Weltfußballer lässt Madrid nach neun Jahren und großen Erfolgen bei Real hinter sich und geht künftig in der italienischen Serie A für Serienmeister Juventus Turin auf Torjagd. Dies gab der spanische Rekordmeister am Dienstagabend bekannt. Juventus bestätigte den Deal wenig später-