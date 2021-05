Die Sport-Gazetten richteten nach der deutlichen 0:3-Schlappe gegen AC Milan den Fokus auf Superstar Cristiano Ronaldo. In Italiens Fußball-Liga Serie A hatte man ein harsches Urteil über den Auftritt von Juventus Turin gefällt.

In dieser Saison habe der 36-Jährige eine Reihe schlechter Auftritte gezeigt und besonders dann, wenn die Turiner ihn gebraucht hätten.

Bei der Heim-Niederlage am Sonntag sei Ronaldo auf dem Feld "nicht existent" gewesen, hieß es in der Gazzetta dello Sport. Klar sei aber auch, dass der Portugiese nicht ständig, wie etwa in der Vorwoche beim 2:1-Auswärtssieg gegen Udinese Calcio, das Spiel in letzter Minute alleine drehen könne. Mangelnde Willenskraft und Qualität in einer "peinlichen Partie", so beurteilte Tuttosport Ronaldos Auftritt. "Er scheint schon woanders zu sein", mutmaßte das Blatt weiter mit Blick auf kursierende Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Turiner Top-Torjägers.