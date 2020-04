Coronavirus-Krise: Die UEFA sagt alle Juni-Länderspiele ab

Derzeit sind alle UEFA-Partien auf Club-Ebene für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Champions League und Europa League stecken jeweils im Achtelfinale fest, betroffen sind auch fünf Bundesligisten. Am Mittwoch entschied das UEFA-Exekutivkomitee, die Meldefristen für die Saison 2020/21 in den Club-Wettbewerben zu verschieben. Konkrete Daten wurden nicht genannt. Die Deutsche Fußball Liga hatte am Dienstag beschlossen, den eigenen Spielbetrieb bis mindestens zum 30. April auszusetzen.