Corona-Lockdown: Bis Jahresende kein Fußball-Ligabetrieb in NÖ

Der Niederösterreichische Fußball-Verband (NÖFV) hat angesichts der neuen Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung, die am Dienstag in Kraft treten, eine weitreichende Entscheidung getroffen. Im Jahr 2020 dürfen im niederösterreichischen Amateurfußball keine Bewerbsspiele mehr ausgetragen werden, gab der NÖFV am Sonntag bekannt. Dies betreffe alle Meisterschaftsspiele der NÖFV-Bewerbe, aber auch der Nachwuchsbewerbe.