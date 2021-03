Corona-Cluster bei Inter Mailand? Spielverbot für Tabellenführer

Bis auf Weiteres müssen auch die Internationalen, die am Sonntag zu ihren Nationalteams stoßen hätten sollen, beim Klub bleiben. Am Montag soll die gesamte Mannschaft erneut getestet werden. Inter führt die Liga mit neun Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen AC Milan und zehn auf Titelverteidiger Juventus Turin an.