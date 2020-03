Corona-Auszeit: Englische Klubs duellierten sich online

Nach den ersten infizierten Profifußballern beim FC Arsenal und Leicester City seit Freitag klar: Auch die Premier League und weitere Profiligen in England legen zumindest bis 4. April eine Pause ein.

Ein Wochenende ohne Fußball ist für viele Menschen in England allerdings ein verlorenes. Das wissen auch die Klubs allzu gut. Einige Profiklubs zeigten sich am Samstag jedoch kreativ wenn es darum galt, ihren Fans ein Alternativprogramm zu bieten.

Bei der Vielzahl an Fußball-Videospielen, die mittlerweile am Markt sind, war die Auswahl an Möglichkeiten ohnehin groß. Der FC Watford etwa hat unter dem Motto „The Show Must Go On“ sein Premier-League-Spiel gegen Leicester City als Fußball-Manager-Spiel ausgetragen. Die Partie endete unentschieden. Drittligist Leyton Orient schloss sich dem an, die Partie gegen den FC Bradford wurde mit 0:1 verloren.