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Fußball

Mailänder Gala: Inter holt sich das Double

Die Mailänder besiegten im Coppa-Finale Lazio in Rom mit 2:0. In Frankreich ist PSG vorzeitig Meister.
Harald Ottawa
13.05.2026, 23:15

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Thuram jubelt über sein Tor.

Cristian Chivu  sichert sich langsam den Legenden-Status in Mailand.  Vor 16 Jahren war der Rumäne bei den „Nerazzurri“ Teil der Triple-Gewinner unter dem portugiesischen Startrainer Jose Mourinho. Nun holte Inter das erste Double seit 2010. 

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Und das ausgerechnet im  Olimpico di Roma. Marcus Thuram (14. Minute) und Lautaro Martinez  (35.) sorgten für die Tore beim 2:0-Erfolg über Lazio Rom. 

Die Römer  haben indes  mit der Finalniederlage die letzte Chance auf den Einzug in den Europacup für die kommende Saison verspielt. Als Coppa-Italia-Sieger hätten die Biancocelesti 2026/27 an der Europa League teilgenommen, so kommt auf die Mannschaft von Maurizio Sarri die zweite Saison ohne internationales Geschäft in Folge zu. 
Rekordsieger im Cup ist übrigens Inters Erzrivale Juventus mit 15 Triumphen, für Inter ist es der zehnte Titel. 

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In Frankreich holte sich Paris Saint Germain nach einem 2:0 bei Verfolger Lens erwartungsgemäß vorzeitig den Meistertitel. 

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