Constantini: Vom Shootingstar zum Auslaufmodell

Aber es geht munter weiter mit den Abgängen. Manninger, unter Brückner Einser-Goalie, nimmt von sich aus den Hut. Ebenso Ibertsberger. Unter Constantini absolviert Martin Stranzl ein einziges Spiel, wird vom Teamchef entweder nicht berücksichtigt oder gar öffentlich gerüffelt.



"Ich sehe das so, dass ich nicht gebraucht und gewollt werde. Eine Linie hat er nur bei mir und beim Andi Ivanschitz", sagt Stranzl im November 2009 und beendet mit 29 Jahren und 56 Spielen seine Teamkarriere.



Und Gyuri Garics, der zuvor öffentlich aufbegehrt hatte, wird zusammen mit anderen Spielern von Constantini bei einem Seminar in der Südstadt vor hundert Trainern lächerlich gemacht. Von Windtner ist zur Menschenführung von Constantini kein Wort zu hören. Im Gegenteil. Windtner rüffelte in einer Talkrunde im TV-Sender Sky Garics: "Er muss sich nicht vor dem Teamchef, sondern vor mir und anderen Offiziellen des ÖFB rechtfertigen."



Aber nach und nach verschlechterten sich nicht nur die Ergebnisse des Teams, sondern auch das Verhältnis zwischen Windtner und Constantini. Im Juli empfahl schließlich der Boss dem Trainer unter anderem, über den Tellerrand zu schauen. Der erklärte danach vor laufenden Kameras: "Das ist kein Stil und völlig überflüssig."



Dabei waren es die ab und an eigenwilligen und eigenartigen öffentlichen Auftritte des Teamchefs, die dem Präsidenten missfielen. Dem fehlte es nach dem Aus in der EM-Qualifikation an jener Konsequenz, mit der er bei der Erfindung von Constantini brillieren wollte.