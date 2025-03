Rapid kämpft am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) in Banja Luka um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Conference-League. Zumindest laut Papierform gelten die Hütteldorfer vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den FK Borac als Favorit, allerdings ist man vor dem bosnischen Klub gewarnt. In der Ligaphase gelangen Borac daheim ein Sieg gegen den LASK und ein Remis gegen Panathinaikos, im Play-off setzte man sich gegen Olimpija Ljubljana durch.