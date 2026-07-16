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Fußball

Start in die Conference League: Rapid kennt seinen Gegner

Rapids erstes Pflichtspiel dieser Saison erfolgt am 23. Juli in Andorra. Gegner der Thorup-Elf ist Santa Coloma.
16.07.2026, 21:05

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Rapid-Trainer Thorup will auf den Weg in die Gruppenphase

Die erste Dienstreise der neuen Saison führt Rapid nach Andorra. Santa Coloma setzte sich im Erstrundenduell der Qualifikation zur Conference League gegen Penybont aus Wales deutlich mit 4:0 im Gesamtscore durch. 

Trainer Hoff Thorup über Rapid: „Wir müssen heuer viel besser sein“

Nach einem 1:0-Auswärtssieg legte Santa Coloma im Estadi Nacional in Andorra la Vella ein 3:0 (1:0) nach. Die Gäste spielten nach einer Gelb-Roten Karte ab der 33. Minute zu zehnt. Nach dem Auswärtsspiel am 23. Juli folgt am Mittwoch, 29. Juli, in Wien das Rückspiel. 

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