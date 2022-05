Conference League: AS Roma schrieb mit 1:0-Sieg Geschichte

Für Trauner, der in der ersten Hälfte die Gelbe Karte gesehen hatte, war das Finale in der 74. Minute nach seiner Auswechslung zu Ende. Feyenoord musste im Finish das Heil in der Offensive suchen, wollte man doch noch den fünften Europacup-Triumph der Klubgeschichte erreichen.

Fünf Minuten vor dem Ende hätte Pellegrini aus einem Konter für die Römer alles klar machen können, scheiterte aber an Feyenoord-Torhüter Bijlow. Auf der anderen Seite rauschte Feyenoords Linssen wenige Meter vor dem Tor nur hauchdünn am Ball vorbei. Am Ende jubelte Roma.