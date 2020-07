CL-Viertelfinale: Möglicher Schlager Bayern gegen Barcelona

Die Viertelfinal-Duelle, die am Freitag in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost wurden, werden dann jeweils in einer Partie von 12. bis 15. August entschieden, ehe es am 18. und 19. August mit dem Halbfinale weitergeht. Das Finale findet am 23. August im Estadio da Luz von Benfica Lissabon statt.

Bayern mit Fokus auf Chelsea

Die Klubs werden in der portugiesischen Hauptstadt womöglich vereinzelt auf wichtige Spieler verzichten müssen, da die Profis schon früher wechseln können. Leipzig etwa muss ab sofort ohne Goalgetter Timo Werner das Auskommen finden, der sich Chelsea anschließt. Die RB-Neuzugänge Hwang Hee-chan von Salzburg, Benjamin Henrichs und Torhüter Josep Martinez dürfen beim "Final Eight" nicht eingesetzt werden.

"Wir werden eine schlagkräftige Truppe auf den Platz kriegen, um Atletico zu schlagen", gab sich RB-Sportdirektor Markus Krösche bei Sky Sport News dennoch überzeugt. Die Spanier haben allerdings die vergangenen acht Europacup-Duelle mit deutschen Klubs gewonnen.

Mit einem Gegner aus Spanien wären auch die Bayern konfrontiert, wenn sich Barcelona daheim nach dem Hinspiel-1:1 gegen Napoli durchsetzt. Bayern muss im Achtelfinale gegen Chelsea nach einem 3:0-Sieg in London nicht mehr groß zittern. " Das Wichtigste ist, dass wir einen Fokus auf Chelsea haben, erst dann können wir schauen, wer der nächste Gegner ist", blieb Bayern-Botschafter Giovane Elber aber vorsichtig.

Im Semifinale wäre ein Aufeinandertreffen von ManCity und Bayern oder Real und Barcelona möglich. PSG, das seit Monaten kein Match bestritten hat, träfe dort auf den Sieger aus Leipzig gegen Atletico. Außenseiter Atalanta wird im Match gegen die Franzosen für viele neutrale Beobachter der sentimentale Favorit sein, war Bergamo doch extrem von der Pandemie getroffen gewesen. In der italienischen Provinz hatte das Coronavirus über 6.000 Tote gefordert.