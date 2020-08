CL-Viertelfinale live: So steht es bei ManCity gegen Lyon

Manchester City und Olympique Lyon ermitteln am Samstagabend in Lissabon den letzten Halbfinalisten der Fußball-Champions-League. Der von Erfolgscoach Pep Guardiola betreute englische Vizemeister geht als haushoher Favorit in dieses Duell, ist jedoch auch gewarnt. Denn im Viertelfinale schaltete Lyon immerhin Italiens Serienchampion Juventus Turin aus.

"Lyon hat gute Spieler. Dass sie Juventus eliminiert haben spricht Bände. Man muss schon ein sehr gutes Team und sehr diszipliniert sein, um Juventus nach Hin- und Rückspiel zu schlagen", betonte City-Verteidiger Kyle Walker. Auf den Gewinner dieses Duells wartet dann am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) der FC Bayern, der Barcelona am Freitag eiskalt mit 8:2 abservierte.