CL: Ronaldo trifft am liebsten gegen deutsche Klubs

Vielleicht sollte Cristiano Ronaldo in Deutschland Urlaub machen, wenn er das Land und vor allem dessen Fußball-Klubs so gern hat. So sehr, dass er mit Vorliebe gegen sie trifft. In 21 Spielen gegen deutsche Klubs erzielte der Portugiese sagenhafte 26 Tore. Cristiano Ronaldo ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Champions League, der Europameister von Real Madrid führt die Rangliste mit 120 Treffern vor Lionel Messi vom FC Barcelona an. Zum Vergleich: Weltmeister Thomas Müller vom FC Bayern München ist mit 42 Toren der erfolgreichste deutsche Schütze.

Diese Zahlen beeindrucken auch Bayern-Trainer Jupp Henyckes vor dem heutigen Halbfinal-Hinspiel in München (20.45 Uhr/live auf ORFeins, Sky und ZDF). „Ronaldo hat eine einzigartige Karriere. Ich respektiere grundsätzlich jeden Gegner, jeden Spieler des Gegners. Daher auch Ronaldo. Aber wir haben umgekehrt Lewandowski. Real wird auch überlegen, wie sie ihn stoppen können.“