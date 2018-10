CL: Härtetest für Barca gegen Inter, Trainerdebüt von Henry

Kein Platz mehr in Dortmund

Auch bei Borussia Dortmund ruhen die Hoffnungen auf einem Goalgetter. Paco Alcacer netzte in seinen ersten 126 Minuten in der deutschen Bundesliga gleich sieben Mal ein und präsentierte sich zudem auch in der Champions League und im spanischen Nationalteam treffsicher. "Dass wir mit ihm über alle Maßen zufrieden sind, steht außer Frage", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke über die Barcelona-Leihgabe.

Während die Dortmunder die Liga anführen, lief es für Atletico auf nationaler Ebene noch nicht nach Wunsch. Nach dem 1:1 am Samstag in Villarreal liegen Antoine Griezmann und Co. in der Primera Division nur an fünfter Stelle. Und auch das Vorspiel zum Duell mit der Borussia verlief nicht optimal: Weil in Dortmund aufgrund einer Finanz- und Versicherungs-Messe alle Hotels belegt sind, müssen die Madrilenen in Düsseldorf logieren.

Sowohl die Deutschen als auch die Spanier fuhren in Gruppe A zwei Siege aus ihren ersten zwei Partien ein, was Thierry Henry bei seinem Champions-League-Debüt auf der Trainerbank von AS Monaco unter Zugzwang bringt. Die Monegassen stehen vor dem Gastspiel beim zuletzt von einem Betrugsskandal erschütterten Club Brügge so wie die Belgier noch ohne Punkte da.