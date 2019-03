Chemnitz wieder ein Spielball für Rechtsextreme

Für viele ist es wieder einmal eine Steilvorlage: Als Fußball-Fans des Chemnitzer FC (CFC) am vergangenen Samstag mit Duldung des Vereins und einer aufwendigen Choreographie an den Tod eines Hooligans und Rechtsextremen erinnern, tauchen sofort Bilder aus dem Spätsommer 2018 wieder auf. Damals kam es nach einer tödlichen Messerattacke, für die Flüchtlinge verantwortlich gemacht werden, zu Protesten und Angriffen auf Ausländer. Maßgeblich beteiligt waren Hools und Rechte. Chemnitz aber sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und verwies auf seine Weltoffenheit.



So ist es auch wieder nach dem neuerlichen Vorfall. Und irgendwie klingt das wiederholte Bekenntnis der Stadt zu Toleranz und Weltoffenheit hilflos. Denn dieses Mal ist mit dem CFC ein Aushängeschild von Chemnitz direkt beteiligt. Ein Spieler hält nach seinem Torjubel ein Trikot mit der Aufschrift «Support your local Hools» (Unterstütze deine lokalen Hools) in die Höhe. Es wurde einst gefertigt, um den erkrankten Thomas Haller - führender Kopf der früheren Vereinigung «HooNaRa» (Holligans-Nazis-Rassisten) - zu unterstützen. Schon am Tag danach gibt es Proteste und Konsequenzen.