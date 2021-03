Chelsea und Bayern stehen im Champions-League-Viertelfinale

Chelsea gegen Atlético Madrid. Wer denkt da nicht an stabile Defensive und schnelle Konter? In etwa so war es auch im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch in London, als die Blues gegen den spanischen Tabellenführer nach einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel einen 2:0-Erfolg drauflegten.

Sensationell klingt die Bilanz von Trainer Thomas Tuchel bei den Londonern. Unter dem Deutschen blieb Chelsea im elften von 13 Spielen ohne Gegentor, zwei Treffer kassierte man erst, seit der 47-Jährige die Mannschaft am 26. Jänner übernommen hat.