Chelsea gegen Paris als Achtelfinal-Kracher

Schalke 04 gegen Real Madrid. Im Achtelfinale. Das gab es doch schon. Vor genau einem Jahr. 1:6 in Deutschland und 1:3 in Spanien – für die Mannschaft von Christian Fuchs gab es zwei Lehrspiele. Österreichs Teamkapitän hat keine negativen Erinnerungen, er wurde zu der Zeit am Knie operiert. Mit dabei war Benedikt Höwedes, mittlerweile Weltmeister: "Wir wissen, dass wir im vergangenen Jahr eine Klatsche bekommen haben und Real Madrid auch aktuell eine der besten Mannschaften der Welt ist. Aber auch solche Teams sind schlagbar."

Manchester City gegen Barcelona. Im Achtelfinale. Das gab es doch schon. Vor genau einem Jahr. Manchester wurde im Sommer Meister, hatte in der abgelaufenen Saison im Achtelfinale aber keine Chance auf den Aufstieg, verlor 0:2 und 1:2. "City ist ein Anwärter auf den Titel. Die Aufgabe ist sehr schwierig, so viel steht fest", sagte aber Luis Enrique. Der war letztes Jahr noch nicht Trainer beim FC Barcelona. Und unter ihm ist Barcelona schlechter als in den letzten Saisonen. Die Nachfolger von Guardiola standen besser da als Luis Enrique, unter dessen Leitung Barcelona in 15 Runden schon zehn Punkte liegen hat lassen. 2012 unter Vilanova gab es – bis auf ein Remis gegen Real – nur Siege. 2013 unter Martino wurden nur fünf Punkte in den ersten 15 Spielen liegen gelassen.