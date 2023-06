Champions League: Wolfsburgs Frauen fordern Barcelona

Das Finale am Samstag im Philips Stadion in Eindhoven, das 34.120 Zuschauer fasst, ist das erste Endspiel der Champions League – die seit 2009/’10 unter diesem Namen ausgetragen wird – das ausverkauft ist. Wie im Vorjahr sind die Frauen von Barcelona in der Favoritenrolle (verloren 1:3 gegen Lyon), diesmal heißt der Gegner Wolfsburg (Samstag, 16 Uhr, live ZDF und DAZN). Für das Finale kostete die teuerste Kategorie an Tickets 25 Euro – bei den Männern in Istanbul muss man 690 Euro zahlen.