Starker Rückhalt

Zu sehen war vorerst nur noch ein weiterer Ex-Salzburger:Tormann Gulasci, der aber lediglich einen Bergwijn-Schuss parieren musste (8.). Der Flügel war im Herbst noch mit PSV Eindhoven gegen den LASK gestürmt. Abseits des Niederländers hatten die Londoner offensiv nichts anzubieten. Die Verletzungen von Goalgetter Kane und Son konnten weniger gut kompensiert werden als zuletzt in der Premier League.

Ganz anders die Leipziger, die früh Topchancen hatten: Angelinho scheiterte in Minute 2 an der Stange, Teamstürmer Werner gleich darauf an Weltmeister-Goalie Lloris. Als Werner nach Laimer-Vorarbeit mit einem Spitz an Lloris scheiterte, lautete die Schussbilanz gar 11:2.

Das verdiente 0:1 holte Laimer heraus. Davies konnte den Dauerläufer nur mit einem Foul stoppen, Werner verwertete den Elfer (58.).

Mourinho durfte in seinem bereits 13. Champions-League-Achtelfinale weiter hoffen: Einen Freistoß von Lo Celso lenkte Gulacsi an die Stange. Der überragende Laimer musste mit einer Schulter-Verletzung raus (83.).



Leipzig wackelte spät, aber doch, Lucas Moura köpfelte drüber (89.).