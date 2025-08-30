Champions League: Austrianerinnen sind bereit für das nächste Fußballfest
Die Austrianerinnen freuen sich auf das zweite Europacup-Highlight innerhalb einer Woche. In der 2. Quali-Runde der Champions League treffen sie am Samstag (14 Uhr) im Franz-Horr-Stadion auf den FC Minsk. Das zuletzt errungene 2:0 gegen Glasgow City FC gibt Auftrieb und Kraft. „Das war ein richtig geiles Erlebnis“, hat Trainer Stefan Kenesei immer noch ein Leuchten in den Augen.
Elisa Pfattner war in den 90 Minuten unglaubliche 11,76 Kilometer unterwegs, fühlt sich aber wieder fit genug für die kommende Aufgabe.„Es war schon sehr anstrengend, körperlich und mental. Aber wir sind gut vorbereitet auf Minsk.“
Dabei war es gar nicht so einfach, ausreichend Daten über den Gegner zusammen zu tragen. „Das ist im Frauenfußball noch nicht so flächendeckend gegeben“, so Kenesei, der dennoch einiges über den FC Minsk zu berichten weiß.
„Es handelt sich um eine routinierte Mannschaft mit Spielwitz in der Offensive.“ In der Meisterschaft hat man über 100 Tore erzielt, was der Austria aber nicht Furcht einflößt. „Unsere Möglichkeiten sind vorhanden, auch wir machen viel gut in der heurigen Saison.“
Es werden zumindest 2000 Fans die Austria unterstützen, was Pfattner freut:„Es ist ein cooles Gefühl, wenn m an rauskommt aus dem Tunnel und das Publikum auf der Tribüne sieht.“ Sie hatte gegen Glasgow in diesem Moment eine Gänsehaut. „Das verändert die Attraktivität des Spiels automatisch.“
Kommentare