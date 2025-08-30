Champions League: Austrianerinnen sind bereit für das nächste Fußballfest

Die Austrianerinnen freuen sich auf das zweite Europacup-Highlight innerhalb einer Woche. In der 2. Quali-Runde der Champions League treffen sie am Samstag (14 Uhr) im Franz-Horr-Stadion auf den FC Minsk. Das zuletzt errungene 2:0 gegen Glasgow City FC gibt Auftrieb und Kraft. „Das war ein richtig geiles Erlebnis“, hat Trainer Stefan Kenesei immer noch ein Leuchten in den Augen.

Elisa Pfattner war in den 90 Minuten unglaubliche 11,76 Kilometer unterwegs, fühlt sich aber wieder fit genug für die kommende Aufgabe.„Es war schon sehr anstrengend, körperlich und mental. Aber wir sind gut vorbereitet auf Minsk.“