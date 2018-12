Champions-League-Spiele künftig an Wochenenden?

Bisher fand in einer Saison nur ein Champions-League-Spiel am Samstag statt - das Finale. Künftig könnten einige mehr dazu kommen, denn wie die Sport Bild berichtet, wird hinter verschlossenen Türen über eine wesentliche Reform in der europäischen Fußball-Königsklasse diskutiert. UEFA-Boss Aleksander Ceferin und Andrea Agnelli, Präsident von Europas mächtigem Klub-Verband (ECA), erwägen eine Verlegung der Champions-League-Spiele auf das Wochenende hin.

Demnach seien Anstoßzeiten am Samstag und Sonntag für die Zuschauer attraktiver als die um 21 Uhr an Dienstag- bzw. Mittwochabenden. Zudem soll bei den Überlegungen auch die Zeitverschiebung eine wichtige Rolle spielen. Auf dem immer wichtiger werdenden chinesischen Markt, den nach etlichen europäischen Spitzenklubs auch die Champions League erobern will, müssen die Fans derzeit um etwa vier Uhr in der Früh aufstehen, wollen sie den weltbesten Fußballern auf die Füße schauen.