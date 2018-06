Champions League: Salzburg und die 24-Millionen-Chance

Nach den Erfolgen in der Europa League war Salzburg ein Spielerexodus vorhergesagt worden. Zwei Tage vor dem Trainingsstart am Montag hat aber noch keine einzige Stammkraft den Serienmeister verlassen, obwohl es durchaus schon konkrete Anfragen gegeben hat.

Die Gründe sind vielschichtig. Fast alle Leistungsträger haben langfristige Verträge und sind deswegen teuer. Dazu sind die Spieler noch anspruchsvoller geworden. Es muss schon eine europäische Topliga sein, am besten ein Champions-League-Starter. Und das engt die Zahl der potenziellen Interessenten ein.

Salzburg ist dazu, anders als in den vergangenen zwei Jahren, nicht auf Transfereinnahmen angewiesen. Der überraschende Einzug ins Europa-League-Semifinale brachte mehr als zehn Millionen. Außerdem wurden auf dem Transfermarkt schon gut 20 Millionen eingenommen – ohne einen Abgang.

Rund neun Millionen partizipierten die Salzburger am Transfer von Naby Keita von Leipzig nach Liverpool. Die zuletzt verliehenen Dimitri Oberlin (an Basel) und Valentino Lazaro (an Hertha BSC) wurden um zusammen knapp elf Millionen verkauft.

Eine Transferbremse ist wohl auch ein ewiges Ziel, die Champions-League-Qualifikation. Im elften Anlauf seit dem Einstieg von Red Bull im Jahr 2005 soll es endlich klappen. Und eine eingespielte Mannschaft würde die Chancen wohl erhöhen.