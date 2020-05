Ruhrpott gegen London

Der Mann, auf den heute, Dienstag, beim Spiel AC Milan gegen FC Barcelona alle Augen gerichtet sind, ist weder Lionel Messi noch Neymar oder Kaká. Im Blickpunkt steht Felix Brych. Für den deutschen Schiedsrichter ist der Hit in der Champions League die erste Bewährungsprobe nach dem Phantomtor in der Deutschen Bundesliga am vergangenen Freitag. Freilich keine Bedenken haben die beiden Klubs: „So etwas ist eine Ausnahme unter den Ausnahmen“, sagte Barcelona-Manager und Ex-Tormann Andoni Zubizarreta. Der spanische Meister geht das Duell gelassen an, das zum dritten Mal in Folge in der Königsklasse stattfindet.