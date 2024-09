Salzburg: Mit "Style" zum Auftaktsieg in Prag

Salzburg startet in seine sechste Champions-League-Saison in Folge. Zum Auftakt will die Truppe von Coach Pep Lijnders in der Goldenen Stadt glänzen. Gegner Sparta Prag (18.45/live auf Canal+) darf man aber nicht unterschätzen.

„Endlich geht es los“, freut sich Lijnders. „Wir gehören vielleicht nicht zu den zehn Mannschaften, die die Champions League gewinnen können. Aber wir wollen ein Team werden, das jedes andere in dieser Liga schlagen kann.“ Sparta sollte in Reichweite sein, obwohl der tschechische Rekordmeister saisonübergreifend 26 Spiele ungeschlagen ist.

Was Lijnders auch in der Champions League sehen will, ist der „Salzburg-Style“. „Gegen Twente und Kiew hat man schon ein Salzburg mit einer Identität gesehen.“ Egal ob zu Hause oder auswärts, Salzburg versuche immer seinen Style durchzuziehen.

Bitterer Ausfall

Fehlen wird bei diesem Vorhaben in Prag aber Mads Bidstrup, der krank zu Hause bleiben musste. „Wir kennen Mads, er ist enorm wichtig für uns. Unser Pressing steigert sich um 30 Prozent mit ihm, er spult 14 km pro Spiel ab, so was habe ich noch nie gesehen“, zeigt sich der Coach mit dem Ausfall gar nicht glücklich.