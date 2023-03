Champions League: Real Madrid und Napoli souverän weiter

Zumindest drei Tore musste Liverpool erzielen, um doch noch ins Viertelfinale kommen zu können. Doch Real Madrid agierte nach dem 5:2 vom Hinspiel viel zu abgeklärt, um noch in Schwierigkeiten zu kommen. Einen ersten Schuss von Darwin Nunez klärte Tormann Courtois (7.).

Real setzt ohne Alaba, der sich im Hinspiel verletzt hatte, zwar nur auf kontrollierte Offensive, dennoch hatte Vinicius Junior eine erste Großchane (14.), die Alisson hielt. Liverpools Schlussmann lenkte danach einen Schuss von Camavinga an die Latte (20.). Danach kam Liverpool wieder besser in die Gänge, doch Courtois hatte seine Finger am Ball nach Schüssen von Darwin Nunez (33.) und Gakpo (36.).