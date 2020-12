Champions League: Real Madrid kämpft gegen historisches Aus

Abwehrchef Sergio Ramos wurde eigens für diese Partie fit gemacht. „Ramos vuelve para la final“ („Ramos kehrt für das Finale zurück“) titelte die spanische Fußball-Tageszeitung Marca aus Madrid – ein Beleg dafür, wie wichtig das Spiel für Real ist.

„Es ist eine Stärke von Sergio Ramos, dass er unangenehm ist. Für jeden Gegner“, sagte auch Rose beeindruckt über den 34-Jährigen, der sich vor drei Wochen bei Spaniens 6:0 gegen Deutschland verletzt hatte und anschließend bei Real schmerzlich vermisst worden war.

„Er ist ein Leader. Er ist einer der Besten aller Zeiten. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist“, sagt Casemiro.

Ein direktes Duell um den Aufstieg gibt es in Gruppe D: Atalanta Bergamo nimmt einen Punkt Vorsprung mit in das Duell mit Ajax in Amsterdam. Der Gruppensieger heißt bereits Liverpool.