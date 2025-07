Salzburg in CL-Quali voll auf Kurs: Joker brachten Umschwung

Letschs Pausenansprache fruchtete, den Umschwung vor „geiler Stimmung“ (Letsch) wechselte er auch in Person von Onisiwo und Maurits Kjaergaard ein. „Mit Karim, der es vorne gut gemacht hat, sind wir immer besser ins Spiel gekommen“, lobte Lainer. „Wir konnten den Schalter umlegen, sodass wir die zweite Halbzeit klar dominiert haben.“ Dorgeles Nene und Onisiwo per Doppelschlag nach einer Stunde und Yorbe Vertessen sowie Kjaergaard per Elfmeter kurz vor Abpfiff machten schon im Hinspiel wohl alles klar. „Alle Spieler, die reinkamen, haben frischen Wind reingebracht“, sagte Letsch. „Wir haben zur Pause dran geglaubt, dass wir das drehen können. 4:1 ist natürlich eine Top-Ausgangsposition, das nehmen wir gerne mit.“

Brennt im Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) in Wals-Siezenheim nichts mehr an, spielen die Salzburger in der dritten von vier Qualifikationsrunden gegen Club Brügge um die siebente Königsklassen-Teilnahme in Folge weiter. Unabhängig vom späteren Abschneiden gegen die Belgier wäre bereits das Mindestziel in Form eines Europa-League-Starts erreicht. Aufs Verwalten des Vorsprungs dürfte sich der einstige österreichische Serienchampion zu Beginn seiner Wiedergutmachungstour nicht konzentrieren. „Im ersten Heimspiel dieser Saison wollen wir natürlich auch die Leute mitnehmen. Es soll eine gute Saison werden und da ist es wichtig, dass wir auch dementsprechend auftreten“, kündigte Schlager an.