Wichtiger Sieg: Salzburg dreht Partie in Bergen

Saisonstart geglückt! Salzburg drehte das Hinspiel in der zweiten Quali-Runde zur Champions League in Bergen und siegte 4:1. Nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit steigern, Nene, Onisiwo, Vertessen und Kjaergaard trafen. Der Traum von der 7. Teilnahme in Folge an der Königsklasse lebt.

Vom Feuerwerk, das norwegische Fans in der Nacht vor dem Spiel vor dem Salzburger Teamhotel gezündet hatten, schien sich der österreichische Vizemeister nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Salzburg startete gut. Mit Lainer, Rasmussen und Krätzig ließ Trainer Letsch wie erwartet drei Neuzugänge beginnen – alle in der Abwehr. Außerdem standen mit Gloukh und Daghim zwei Abgangs-Kandidaten in der Startelf. Das Tempo war von der ersten Sekunde an hoch, beide Teams suchten den schnellen Weg nach vorne. Gloukh auf der einen (11.) und Myhre auf der anderen Seite (14.) gaben die ersten Warnschüsse ab. Bergen probierte es immer wieder mit langen Bällen – genau so einer sollte den Salzburgern zum Verhängnis werden. Der neue Abwehrchef Rasmussen verschätzte sich total, Magnusson schob den Ball zum 1:0 für die Hausherren über die Linie (20.). Dabei hätte Rasmussen eigentlich Ruhe in die Viererkette bringen sollen.