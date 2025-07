Keine Festspiele, aber Salzburger kommen eine Runde weiter

Den Salzburgern reicht nach dem 4:1 auswärts ein 1:1 daheim gegen Brann Bergen für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League.

Kampf und Krampf und elf gelbe Karten in Salzburg

In Salzburg hat man schon größere Fußballabende erlebt. Man musste an diesem Mittwoch aber auch nicht zwingend glänzen. Weil man das Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League bei Brann Bergen schon mit 4:1 gewonnen hatte, war das Heimspiel eher eine Art Bewegungstherapie. Die mit einem dürftigen 1:1-Remis endete.

Salzburg darf nun weiterplanen, in den nächsten beiden Wochen ist in der 3. Quali-Runde Club Brügge der Gegner (5./6./heim bzw. 12. August/auswärts). Und eines ist seit gestern fix: Der Vizemeister darf für eine Gruppenphase planen. Scheitert man an Brügge, gehts ins Play-off der Europa League, verabschiedet man sich dort, bleibt zumindest die Gruppenphase der Conference League.

Dabei begann die Partie vor rund 12.000 Fans mit einem Schock. Kjaergaard verlor im Mittelfeld den Zweikampf mit Kornvig. Der Däne spazierte in der dritten Minute über die rechte Seite und bezwingt Goalie Schlager aus rund 20 Metern Entfernung. Doch die erste allgemeine Verunsicherung dauerte nur drei Minuten, Kjaergaard machte seinen Fehler wieder gut und traf zum Ausgleich. Also auch der zweite Torschütze war ein Däne, Bregens Schlussmann Dyngeland machte dabei aber nicht die beste Figur. In der Folge beruhigte sich etwas das Spiel, bei dem auch die Gäste eine ganz gute Figur machten. Die nächste Chance hatte aber Salzburgs Zugang Kitano, der aber das Tor verfehlte.

Salzburg _ Brann Bergen 1:1 Champions League, Qualifikation, 2. Runde, Rückspiel: FC Salzburg - SK Brann Bergen Endstand 1:1 (1:1). Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 11.949, SR Obrenovic (SLO). Hinspiel: 4:1 - Salzburg mit Gesamtscore von 5:2 weiter und in 3. Quali-Runde gegen Club Brügge (5./6./heim bzw. 12. August/auswärts), Bergen in der 3. Quali-Runde der Europa League gegen Anderlecht oder Häcken.

Tore: 0:1 (3.) Kornvig

1:1 (6.) Kjaergaard (Freistoß)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Nene (63. E. Baidoo), Bidstrup, Kjaergaard (63. Diambou), Kitano (85. Alajbegovic) - Onisiwo (72. Ratkov), Vertessen (63. Daghim) Bergen: Dyngeland - Pedersen, Helland, Sery Larsen (72. De Roeve), Soltvedt (82. Holten) - Kornvig, Sörensen (58. Haaland), Myhre - Mathisen (72. Hansen), Magnusson (72. Finne), Gudmundsson Gelbe Karten: Vertessen, Nene, Bidstrup, Rasmussen, E. Baidoo bzw. Soltvedt, Sörensen, Mathisen, Magnusson, Sery Larsen, Helland