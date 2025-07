Nach der Klub-WM: Salzburg startet neu durch

Der Urlaub war kurz, die Vorbereitung wird nicht viel länger sein. Nach der Klub-WM hat Salzburg mit der Vorbereitung begonnen, seit gestern sind alle wieder mit dabei. Aus den USA habe man laut Trainer Thomas Letsch trotz Vorrunden-Aus viel mitnehmen können (neben den knapp 14 Millionen Euro Einnahmen). „Wir haben gesehen, dass wir in Pflichtspielen mit großen Mannschaften mithalten können.“

In Salzburg herrscht eine gewisse Aufbruchsstimmung, nach der verpatzten letzten Saison will man neu durchstarten. Einige neue Spieler sind bereits da, weitere könnten folgen. Fakt ist aber auch, dass es mehr Ab- als Zugänge geben wird. „Wir brauchen Spieler, die Bock haben“, betonte Sportvorstand Rouven Schröder schon mehrmals.

Für Coach Letsch gilt es bis zum ersten Pflichtspiel (23. Juli, Champions-League-Quali gegen Brann Bergen) am Feintuning zu arbeiten. Wo man sich verbessern will? „Wir müssen als Team besser verteidigen und gleichzeitig in eigenem Ballbesitz bessere Lösungen finden.“

Und er muss seine Mannschaft finden. Der KURIER gibt einen Überblick.