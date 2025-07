Champions-League-Quali live: Salzburgs Aufstieg nur Formsache?

Auf dem langen Weg in die Champions League hat sich Vizemeister Salzburg zumindest für eine Begegnung eine komfortable Ausgangsposition erspielt. Nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen den norwegischen Vizemeister Brann Bergen stehen die „Bullen“ bereits mit einem Bein in der dritten Qualifikationsrunde, im Rückspiel soll vor heimischer Kulisse nichts mehr anbrennen. In der 3. Quali-Runde würde Club Brügge warten.