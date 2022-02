Champions League: Paris jubelte spät gegen Alaba und Real

Die Champions League ist zurück im neuen Jahr. Und die ersten beiden Achtelfinalspiele machten gleich Lust auf mehr. Viele Angriffe und ein spätes Tor in Paris, sowie fünf Treffer in Lissabon bekamen die Fans am Dienstagabend zu sehen.

In der französischen Metropole bekamen die Fans in einem randvollen Prinzenpark eine klar überlegene Heimmannschaft serviert. Messi und Kollegen machten richtig Druck auf Real. Vor allem Kylian Mbappe, der ja schon seit Monaten mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht wird, war schwer zu halten. Immer wieder dribbelte der Stürmer über seine linke Seite in den Madrider Strafraum, der allerdings von David Alaba und Co. gut besetzt war.