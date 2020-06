Mourinho und seine großartige Bilanz

Ihr könnt mich mögen oder nicht, aber ich bin der Einzige, der den Titel in den drei wichtigsten Ligen gewonnen hat", hatte José Mourinho nach seinem Titelgewinn mit Real Madrid 2012 posaunt. "Die Leute sollten vielleicht anfangen, mich ‚The Only One‘ statt ‚The Special One‘ zu nennen."

Dass der Portugiese seine eigenen Fähigkeiten kennt und liebt, ist nicht erst seit damals bekannt. Sein selbstinitiierter Titel ‚The Only One‘ hat aber zumindest seit Dienstagabend tatsächlich Bedeutung – seit dem 2:0-Sieg seines FC Chelsea, der gegen Paris SG den Aufstieg ins Halbfinale der Champions League bedeutete.

Noch nie hat der 51-Jährige ein Viertelfinale verloren, in den vergangenen zehn Jahren qualifizierte er sich mit seinen Klubs FC Porto, Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid und wieder Chelsea acht Mal für das Semifinale. Das ist zuvor noch keinem anderen Trainer gelungen. Zum neunten Mal in Serie blieb Chelsea in einem Pflichtspiel an der Stamford Bridge ohne Gegentor. Und es regnete Anerkennung von allen Seiten für den Coach. Nicht nur, weil er mit Schürrle und Ba beide Torschützen eingewechselt hatte. Seine Mannschaft spielte geduldig und war jederzeit Herr der Lage. Die Times schrieb sogar von " Mourinhos Zauber".