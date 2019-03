Champions League: Liverpool und Barcelona sind weiter

Liverpool und Barcelona komplettieren die Liste mit den acht Viertelfinalisten in der Champions League. Die Bayern treten von der europäischen Bühne somit schon im Achtelfinale ab, verloren nach dem 0:0 von Liverpool das Rückspiel in München 1:3. Barcelona sicherte sich daheim mit einem 5:1 gegen Lyon den Einzug in die nächste Runde.

Die Phase des gegenseitigen Abtastens dauerte in München nicht allzu lange. Bayern hatte den Ball mehr in Besitz, kam aber nicht gefährlich vor das Tor, weil Liverpool immer wieder aggressiv presste. Dann ging es richtig los: Ein Aussetzer von Goalie Neuer ermöglichte den Engländern die Führung. Mané setzte sich gegen Rafinha durch, Neuer eilte unmotiviert aus dem Tor, quasi ein Betriebsausflug, Mané wirbelte um die eigene Achse und schupfte den Ball ins leere Tor – 0:1 (26.).

Mit Köpfchen

Doch Liverpool verabsäumte es nachzusetzen, weshalb sie den Bayern Zeit gaben, den Schock zu verdauen und stärker zu werden. Noch im ersten Durchgang schlugen die Bayern zurück. Gnabry tankte sich entscheidend durch, seine Hereingabe lenkte Matip ins eigene Tor zum 1:1 (39.).

Weil das berühmte Momentum auf Seiten der Bayern war, wurde Liverpool nach der Pause aktiver, Salah prüfte Neuer. Die Bayern verloren kurzfristig die Kontrolle über das Spiel, hatten dennoch die Chance auf die Führung, Lewandowski rutschte knapp an einem Stang’lpass von Gnabry vorbei. Die Entscheidung fiel dann auf der anderen Seite. Van Dijk setzte sich bei einem Eckball gegen Martinez und Hummels durch und köpfelte Liverpool zum 2:1 (69.). Das nahm den Bayern den Mut. Liverpool war einem dritten Tor näher, das in der 84. Minute abermals Mané gelang. The cheese was eaten.