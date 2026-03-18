Champions League: Liverpool muss "endlich aufwachen"

Wer holt sich die letzten vier Tickets fürs Viertelfinale? Zwei davon sind schon so gut wie vergeben, die anderen beiden hingegen heiß umkämpft.

Der FC Bayern darf sich nach dem 6:1-Hinspiel-Sieg bei Atalanta Bergamo schon in der Runde der besten acht Teams wähnen. Trainer Vincent Kompany will zu Hause trotz der komfortablen Ausgangslage und wenig Druck „richtig seriös gewinnen“ (21 Uhr/ live auf Sky). Im Vorfeld beherrschte in Fußball-Deutschland ein Thema die Schlagzeilen: Wird ein 16-Jähriger das Bayern-Tor hüten? Laimer vorbelastet Mit Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac waren zuletzt gleich vier Keeper verletzt. Zu Wochenbeginn wurde in München gemutmaßt, dass der erst 16-jährige Leonard Prescott zu seinem Profidebüt kommen könnte. Ein deutsches Medium recherchierte sogar, ob ein 16-Jähriger um 21 Uhr rechtlich gesehen überhaupt spielen darf. Ja, er darf. Die Mühe war wohl vergebens, denn Urbig soll sich rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung erholt haben. ÖFB-Legionär Konrad Laimer geht vorbelastet in die Partie, wäre bei einer weiteren gelben Karte im ersten Viertelfinalspiel gesperrt.

Weit weniger entspannt als die Bayern geht Liverpool ins Rückspiel. Die Reds müssen gegen Galatasaray Istanbul einen 0:1-Rückstand aufholen. In der Liga hat es zuletzt mit dem 1:1 gegen Tottenham einen weiteren Rückschlag gegeben. Bei 21 Punkten Rückstand auf Leader Arsenal ist der Titel außer Reichweite und selbst die Champions-League-Teilnahme in Gefahr. Spannung in Barcelona „Wir müssen endlich aufwachen, wenn wir so weitermachen, können wir uns über die Conference League glücklich schätzen“, sagte Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. „Ich weiß wirklich nicht, warum das alles passiert“, war der Ungar ratlos. Der Druck ist groß – vor allem für Trainer Arne Slot.