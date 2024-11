Champions League: Leverkusen gegen Salzburg ohne Topstürmer Boniface

Deutschlands Fußball-Meister Bayer Leverkusen muss im Champions-League-Heimspiel am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) gegen Red Bull Salzburg auf seinen Topstürmer Victor Boniface verzichten. Der 23-jährige Nigerianer laboriere an einer kleinen Muskelverletzung im Oberschenkel und werde daher im Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Heidenheim und gegen Salzburg fehlen, bestätigte Leverkusen-Trainer Xabi Alonso am Freitag.

Boniface hatte sich laut nigerianischen Medienberichten im Länderspiel am Montag gegen Ruanda (1:2) verletzt. "Wir hoffen, dass er in diesem Jahr wieder spielen kann", sagte Alonso. Boniface hält bei sechs Ligatoren in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit hat er beim Double-Gewinn in 34 Pflichtspielen 21-mal getroffen.