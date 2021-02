Lazios Immobile gegen Bayerns Lewandowski im Duell der Torjäger

Zwei Gruppenspiele verpasste Ciro Immobile, weil er in Quarantäne war. In den anderen vier Partien erzielte der 31-jährige Italiener fünf Tore für Lazio Rom und hatte großen Anteil am Aufstieg in die K.-o.-Phase.

Dort kommt es heute zum Duell der Torjäger, wenn Titelverteidiger Bayern München mit Robert Lewandowski in Rom gastiert. Ausgerechnet Immobilie war 2014 bei Dortmund der Nachfolger des Polen, der zu den Bayern gewechselt war. Doch Immobile wurde im Ruhrpott nicht glücklich und fand erst in der Serie A wieder seine Treffsicherheit.