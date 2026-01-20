CL-Sensation bahnt sich an: ManCity bei Bodö/Glimt in Rückstand
Auf dem Kunstrasen von Bodö/Glimt sind schon einige Sensationen passiert. Jose Mourinho wird das 1:6 seiner AS Roma hier im hohen Norden wohl nie vergessen.
Heute suchte Manchester City eine Antwort auf einen Doppelschlag von Kasper Hogh nach nur 20 Minuten.
Erling Haaland und die Startruppe von Pep Guardiola lief lange einem 0:2-Rückstand nach.
Nach der Pause folgte sogar der vermeintliche 3. Treffer - doch er wurde wegen Abseitsposition aberkannt. Nach einem Fehler im Mittelfeld durch Rodri sorgte Jens Petter Hauge sogar für die 3:0-Führung. Sturm-Graz-Fans leiden wohl mit den Engländern mit, auch wenn Cherki etwas glücklich postwendend für den ersten Treffer der Gäste sorgte.
Das Glück währte aber nur kurz - wenige Augenblicke später sah Kapitän Rodri wegen eines taktischen Fouls Gelb/Rot. Weniger als eine Minute früher hatte er die erste gelbe Karte kassiert.
In Minute 65 folgte der nächste Treffer aus Abseitsposition für die Norweger.
