CL-Sensation bahnt sich an: ManCity bei Bodö/Glimt in Rückstand

Heute suchte Manchester City eine Antwort auf einen Doppelschlag von Kasper Hogh nach nur 20 Minuten.

Auf dem Kunstrasen von Bodö/Glimt sind schon einige Sensationen passiert. Jose Mourinho wird das 1:6 seiner AS Roma hier im hohen Norden wohl nie vergessen.

Erling Haaland und die Startruppe von Pep Guardiola lief lange einem 0:2-Rückstand nach.

Nach der Pause folgte sogar der vermeintliche 3. Treffer - doch er wurde wegen Abseitsposition aberkannt. Nach einem Fehler im Mittelfeld durch Rodri sorgte Jens Petter Hauge sogar für die 3:0-Führung. Sturm-Graz-Fans leiden wohl mit den Engländern mit, auch wenn Cherki etwas glücklich postwendend für den ersten Treffer der Gäste sorgte.

Das Glück währte aber nur kurz - wenige Augenblicke später sah Kapitän Rodri wegen eines taktischen Fouls Gelb/Rot. Weniger als eine Minute früher hatte er die erste gelbe Karte kassiert.

In Minute 65 folgte der nächste Treffer aus Abseitsposition für die Norweger.