Fußball

CL-Sensation bahnt sich an: ManCity bei Bodö/Glimt in Rückstand

LIVE
CL-Sensation bahnt sich an: ManCity bei Bodö/Glimt in Rückstand
Der norwegische Meister Bodö führt gegen Manchester City und den norwegischen Stürmerstar Haaland.
20.01.26, 19:14

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Auf dem Kunstrasen von Bodö/Glimt sind schon einige Sensationen passiert. Jose Mourinho wird das 1:6 seiner AS Roma hier im hohen Norden wohl nie vergessen. 

Heute suchte Manchester City eine Antwort auf einen Doppelschlag von Kasper Hogh nach nur 20 Minuten. 

Transferhammer? Superstar Dzeko soll in Deutschland landen

Erling Haaland und die Startruppe von Pep Guardiola lief lange einem 0:2-Rückstand nach. 

Nach der Pause folgte sogar der vermeintliche 3. Treffer - doch er wurde wegen Abseitsposition aberkannt. Nach einem Fehler im Mittelfeld durch Rodri sorgte Jens Petter Hauge sogar für die 3:0-Führung. Sturm-Graz-Fans leiden wohl mit den Engländern mit, auch wenn Cherki etwas glücklich postwendend für den ersten Treffer der Gäste sorgte. 

Das Glück währte aber nur kurz - wenige Augenblicke später sah Kapitän Rodri wegen eines taktischen Fouls Gelb/Rot. Weniger als eine Minute früher hatte er die erste gelbe Karte kassiert. 

In Minute 65 folgte der nächste Treffer aus Abseitsposition für die Norweger. 

Mehr zum Thema

Champions League
kurier.at, kks  |   |  Aktualisiert vor 13 Minuten

Kommentare